Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Письмо: "Казалось, что интерес постепенно растет"

Письмо: "Казалось, что интерес постепенно растет"

А вот явная ДБ, такая же явная, как две предыдущие явные ОШ. Давайте посмотрим, в чем отличия, но смотреть постараемся не только на поступки, но и на мотивы, чтобы увидеть, как этот паттерн ДБ крепится в личности, как он искажает самооценку и как следствие - поведение.

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