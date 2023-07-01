Американский полковник заявил о массовом дезертирстве бойцов ВСУ из Запорожья

Вчера 2,4K прочитали Украинцы не хотят вступать в ряды ВСУ и самовольно оставляют места военной службы на Запорожском направлении.
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