Небольшая поломка произошла на проблемной ТЭЦ Ярового во время морозов

Температурный режим в жилых домах и соцобъектах удалось сохранить В Яровом ночью 13 декабря на ТЭЦ произошло технологическое нарушение - образование свища на участке тепловой сети в помещении станции, сообщает правительство Алтайского края.
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