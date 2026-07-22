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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валиева об Олимпиаде: «Мне понравилась Алиса Лью, ее энергия, мысли, которые она вкладывает в свое катание. Все это не может не восхищать»

Фигуристка Камила Валиева ответила на вопросы журнала «Лед».  В декабре 2025 года Валиева вернулась в спорт после дисквалификации за триметазидин.

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