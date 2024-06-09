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Владелец кузовного автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют

Владелец кузовного автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют

Toyota Camry, фото: njcar.ru Ещё несколько десятков лет назад иномарки были настоящими танками на колесах – их кузова выдерживали все, что угодно, а металл был настолько толстым, что руками его было сложно промять.

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