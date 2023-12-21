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Пугачева, наконец, ответила за свои слова и действия?

Пугачева, наконец, ответила за свои слова и действия?

Ей уже сделали первое предупреждение. Вежливые люди задержали АллуБорисну на особую беседу. Пройдемте, мол, гражданочка, нам с вами надо поговорить.

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Комментарии
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Николай Артамонов
👍👍👍
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2 час.
Александр Салтановский
Всё правильно, только вот не жалко её совсем, а со всем остальным согласен, и только не бездарно растеряла, а попросту просрала, любовь и уважение простого народа!
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2 час.
на ЗАРе Я рождеНА
Я шут, я Арлекин, я просто смех Без имени и, в общем, без судьбы...
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2 час.

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