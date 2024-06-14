В Мексике разбился автомобиль кортежа будущего президента

Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате аварии с участием автомобиля, сопровождавшего авто будущего избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в ходе визита в штат Коауила, 14 июня пишет La Jornada.
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