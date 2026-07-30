Россияне стали чаще сдавать биометрию

Уже 7 млн клиентов ВТБ зарегистрировали биометрию, а до конца года их число вырастет до 10 млн. Биометрия позволяет удаленно открывать счета, подтверждать сделки с недвижимостью, оплачивать проезд и регистрироваться в отелях.