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Орловские новости

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Россияне стали чаще сдавать биометрию

Россияне стали чаще сдавать биометрию

Уже 7 млн клиентов ВТБ зарегистрировали биометрию, а до конца года их число вырастет до 10 млн. Биометрия позволяет удаленно открывать счета, подтверждать сделки с недвижимостью, оплачивать проезд и регистрироваться в отелях.

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