Россияне стали чаще сдавать биометрию

Уже 7 млн клиентов ВТБ зарегистрировали биометрию, а до конца года их число вырастет до 10 млн. Биометрия позволяет удаленно открывать счета, подтверждать сделки с недвижимостью, оплачивать проезд и регистрироваться в отелях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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