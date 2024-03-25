2 гири заменят абонемент в спортзал: показываем как превратить их в универсальный тренажер

Известные уже сотню лет гири признаны лучшей альтернативой тренажерному залу. Согласно последним исследованиям, их можно счесть универсальным снарядом – 20 минут занятий 3 раза в неделю повышают общий показатель физической подготовки на 6% уже в первый месяц.