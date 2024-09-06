Останина: Минюст может одобрить законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

Минюст РФ может одобрить доработанный законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом заявила РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
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