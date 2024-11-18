В новом обновлении Star Wars Outlaws переделают укрытия и ощущение оружия, а также д...

В новом обновлении Star Wars Outlaws переделают укрытия и ощущение оружия, а также добавят врагам слабые местаС выходом Star Wars Outlaws 21 ноября в Steam вместе с первым сюжетным DLC Wild Card, Massive Entertainment готовит своё самое крупное обновление.
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