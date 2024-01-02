В Финляндии заявили об ожидании продолжения кризиса с мигрантами

Пограничная служба Финляндии ожидает продолжения кризиса с мигрантами на границе с Россией. В пресс-службе пограничников отметили, что возобновление движения через пограничные пункты, а также ситуация в целом будут зависеть от решения правительства, которое будет принято позднее.
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