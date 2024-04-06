Вышло в свет новое издание Конституции Республики Молдова

Семья покойного Виктора Пушкаша - известного юриста, автора системы национального права и руководителя рабочей группы по разработке Конституции Республики Молдова, переиздала сотни экземпляров основного закона, которые будут распространяться бесплатно, в память о нем.
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