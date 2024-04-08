В Курганской области начали эвакуировать жителей пяти районов из-за угрозы паводка

"Проводится превентивная эвакуация населения, попадающего в зону возможного затопления из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана", – говорится в сообщении ведомства 8 апреля.
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