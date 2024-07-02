Москвичка во время изнасилования приезжими, чтобы выжить, изобразила удовольствие

В Москве произошел случай изнасилования женщины группой мигрантов-негодяев, сообщает ИА Регнум. По данным издания, пострадавшая спокойно гуляла по парку со своим молодым человеком, когда двое иностранцев из Средней Азии нагло приблизились к ним.
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