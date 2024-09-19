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Взрывы раций в Ливане расследует их производитель – японская компания Icom

Взрывы раций в Ливане расследует их производитель – японская компания Icom

Бейрут. Ливан. Новая серия массовых подрывов устройств связи произошла в Ливане. От детонации заложенных в рации зарядов 18 сентября погибли 14 человек, пострадали более 450, среди жертв акции – много представителей движения «Хезболла», пишут «Известия».

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