Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Прогноз TSMC подтверждает надежды на глобальное восстановление технологий в 2024 году

Тайваньская компания по производству полупроводников (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC) ожидает возвращения к уверенному росту в этом квартале и планирует увеличить капитальные расходы в 2024 году, что позволяет предположить восстановление спроса на смартфоны и компьютеры.

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