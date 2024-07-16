Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 487 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Если ЗЕЛЯ и Ко не собираются обсуждать территориальные уступки, и станут опять гнусить о границах 91 года, ТО И ГОВОР...NYT: Киевский реж...
  • Алексей Тан
    И возмездие убийцам... наступает.Расправа, боль ко...
  • Раиса Мелькумова
    Ну почему он раздражает, все деньги , которые шли на оборонку, засели в карманах Шойгу, его команды и их любовниц! Го...Россия отстала в ...

В Омской области приставы требуют 700 тысяч рублей с восьмилетнего ребёнка

В Омской области приставы требуют 700 тысяч рублей с восьмилетнего ребёнка

У восьмилетней девочки, проживающей в Омской области, были обнаружены долги на общую сумму около 700 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
Бюрократы и почему долги неповн или на тог работника маму жаль с девочкой стрэс получили нехилый требуйте компенсации с организации за это!
Ответить
9 час.
СБ
Сергей Бунцов
Долги к номеру СНИЛС не должны привязываться, а только к паспортным данным, иначе их можно привязать к чему кредиторы захотят. Не полностью списаны долги до сих пор, надеются их получить с невинного ребёнка? В России слишком много дури, наглости и упрямства от коммерческих организаций и чиновников..
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх