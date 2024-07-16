У восьмилетней девочки, проживающей в Омской области, были обнаружены долги на общую сумму около 700 тысяч рублей.
В Омской области приставы требуют 700 тысяч рублей с восьмилетнего ребёнка
Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Бюрократы и почему долги неповн или на тог работника маму жаль с девочкой стрэс получили нехилый требуйте компенсации с организации за это!
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9 час.
СБ
Сергей Бунцов
Долги к номеру СНИЛС не должны привязываться, а только к паспортным данным, иначе их можно привязать к чему кредиторы захотят. Не полностью списаны долги до сих пор, надеются их получить с невинного ребёнка? В России слишком много дури, наглости и упрямства от коммерческих организаций и чиновников..
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9 час.
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