В Омской области приставы требуют 700 тысяч рублей с восьмилетнего ребёнка

Бюрократы и почему долги неповн или на тог работника маму жаль с девочкой стрэс получили нехилый требуйте компенсации с организации за это!

СБ

Сергей Бунцов

Долги к номеру СНИЛС не должны привязываться, а только к паспортным данным, иначе их можно привязать к чему кредиторы захотят. Не полностью списаны долги до сих пор, надеются их получить с невинного ребёнка? В России слишком много дури, наглости и упрямства от коммерческих организаций и чиновников..