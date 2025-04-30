Главы мид Саудовской Аравии и Омана обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан встретился со своим оманским коллегой Сайидом Бадром ибн Хамадом Аль-Бусаиди 28 апреля в регионе Джебель-Ахдар в Омане, сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
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