Глава МИД Швеции: Стокгольм передаст Киеву системы ПВО, в которых тот «сильно нуждается» Стокгольм передаст Киеву системы ПВО, в которых тот «сильно нуждается».
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Глава МИД Швеции: Стокгольм передаст Киеву системы ПВО, в которых тот «сильно нуждается» Стокгольм передаст Киеву системы ПВО, в которых тот «сильно нуждается».
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