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Виталий Королев поднял молодёжь над Тверью на новом колесе обозрения

Виталий Королев поднял молодёжь над Тверью на новом колесе обозрения

Виталий Королев открыл новое 50-метровое колесо обозрения в Городском саду Твери — первыми посетителями стали представители молодёжи и «Движения Первых».

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