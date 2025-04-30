«Путешествие с Умкой и его друзьями»

Совсем скоро наступит лето, а уже сейчас пора подумать, как можно весело провести каникулы! Давай отправимся в самое необычное путешествие вместе с Умкой и его друзьями? Это будет кругосветное путешествие или экспедиция на Северный полюс, а может быть, поездка в жаркие страны? Изобрази, как ты будешь отдыхать и классно проводить лето в компании Умки и его друзей! Создай рисунок, аппликацию или поделку о летнем путешествии мечты вместе с Умкой и его друзьями.