На Крещение возле челябинских купелей оборудуют теплые раздевалки

В администрации огласили адреса, где можно окунуться верующим. В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Челябинске будет организовано шесть официальных купелей, где будут дежурить все экстренные службы.
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