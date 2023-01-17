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На Крещение возле челябинских купелей оборудуют теплые раздевалки

На Крещение возле челябинских купелей оборудуют теплые раздевалки

В администрации огласили адреса, где можно окунуться верующим. В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Челябинске будет организовано шесть официальных купелей, где будут дежурить все экстренные службы.

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