Короче не придумаешь: синоптики назвали сроки бабьего лета в Москве и Петербурге

Стало известно, ждать ли потепления в сентябре. Москва 123RF/legion-media.ruМетеорологическая обстановка в Москве и Санкт-Петербурге на начавшейся неделе готовит сюрпризы: на смену прохладным дождливым дням ненадолго придет сухой прогретый воздух.