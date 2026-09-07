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Короче не придумаешь: синоптики назвали сроки бабьего лета в Москве и Петербурге

Короче не придумаешь: синоптики назвали сроки бабьего лета в Москве и Петербурге

Стало известно, ждать ли потепления в сентябре. Москва 123RF/legion-media.ruМетеорологическая обстановка в Москве и Санкт-Петербурге на начавшейся неделе готовит сюрпризы: на смену прохладным дождливым дням ненадолго придет сухой прогретый воздух.

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