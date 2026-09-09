Иконостас спас блиндаж российских бойцов от удара украинского дрона «Баба-Яга»

Походный иконостас с ликом святителя Николая и лампадкой спас блиндаж российских добровольцев, предотвратив детонацию двух 120-миллиметровых снарядов бойцов ВСУ.
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