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Царьград

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Спящий гигант Вашингтона: Вулкан Рейнир грозит повторить катастрофу в Непале

Спящий гигант Вашингтона: Вулкан Рейнир грозит повторить катастрофу в Непале

В районе вулкана Рейнир в штате Вашингтон сохраняется угроза разрушительных горных потоков, сопоставимых с теми, что стали причиной недавней катастрофы в Непале.

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