Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Старые песни хохлов. Вышел в магазин забрали тцк отправили на фррнт. Я кашевар никого не убивал и стрелять не умею.Пленный боец ВСУ ...
  • radiofree
    Согласен с автором,почему стали топить только сейчас? До этого суда постоянно приходили в порт Одессы,и явно не с зер...Кто заходит в Оде...
  • Людмила Боченкова
    пора  бы сделать так что бы не один корабль не мог заходить в порт Одессы !терминалы порта должны быть сейчас разруше...Кто заходит в Оде...

Заставлял учить Коран. Гражданина Узбекистана задержали за то, что он истязал 7-летнего русского парнишку - BAZA

Заставлял учить Коран. Гражданина Узбекистана задержали за то, что он истязал 7-летнего русского парнишку - BAZA

Avia.pro - СМИ В Москве развернулась поистине шокирующая история, достойная остросюжетного фильма, где в главной роли выступает гражданин Узбекистана Джихангир, который, по словам местных жителей и родственников, решил взять на себя не только воспитание маленького Андрея, но и научить его "правильной жизни" по своим собственным понятиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх