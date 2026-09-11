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Аргументы и Факты

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Лукашенко заявил, что за 30 лет президентства ни разу ничего не украл

Лукашенко заявил, что за 30 лет президентства ни разу ничего не украл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что у него или его семьи есть коммерческие интересы в различных сферах.

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