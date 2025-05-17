В деле об убийстве экс-мэра Самары появились новые фигуранты. Инструкции из-за границы

СК объявил в розыск двух новых обвиняемых в убийстве экс-мэра Самары Два новых фигуранта появились в деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены: по версии СК, уже задержанной внучке погибших Екатерине Бельской помогал 25-летний Дмитрий Метревели, а координировала преступление его тетя Светлана Метревели, проживающая за границей.