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Дмитрий Саймс: Цены на дизель в США растут, а виноватой назначают Россию

Вижу в послед­них заяв­ле­ни­ях вокруг рос­сий­ско-укра­ин­ско­го кон­флик­та зна­ко­мую кар­ти­ну: внешне мир­ная ини­ци­а­ти­ва при бли­жай­шем рас­смот­ре­нии ока­зы­ва­ет­ся инстру­мен­том дав­ле­ния.

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