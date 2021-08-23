Сарабия может перейти из «ПСЖ» в «Милан» или «Севилью»

Полузащитник Пабло Сарабия может сменить клуб до закрытия летнего транферного окна. Агенты 29-летнего игрока сборной Испании предложили его «Милану» и «Севилье», которые рассматривают возможность подписания хавбека, сообщает журналист Николо Скира.
Полузащитник Пабло Сарабия может сменить клуб до закрытия летнего транферного окна. Агенты 29-летнего игрока сборной Испании предложили его «Милану» и «Севилье», которые рассматривают возможность подписания хавбека, сообщает журналист Николо Скира.
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