Сарабия может перейти из «ПСЖ» в «Милан» или «Севилью»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Полузащитник Пабло Сарабия может сменить клуб до закрытия летнего транферного окна. Агенты 29-летнего игрока сборной Испании предложили его «Милану» и «Севилье», которые рассматривают возможность подписания хавбека, сообщает журналист Николо Скира.