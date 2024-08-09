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В ДТП с шестью машинами на МКАД погиб человек

В ДТП с шестью машинами на МКАД погиб человек

На МКАД произошла крупная авария с участием шести машин. ДТП случилось на 53-м километре трассы. Водитель внедорожника вылетел на встречную полосу, задел отбойник, перевернулся и протаранил пять автомобилей в потоке.

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