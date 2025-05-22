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Нурмагомедов публично выразил негодование увлечением Махачева

Нурмагомедов публично выразил негодование увлечением Махачева

Бывший российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на увлечение своего коллеги Ислама Махачева. «Ислам, мне это не нравится», — написал Хабиб в соцсетях, репостнув фото Махачева на мотоцикле по бездорожью.

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