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Царьград

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"Вода Крыма" объявила о перебоях в водоснабжении из-за аварий

"Вода Крыма" объявила о перебоях в водоснабжении из-за аварий

В Крыму, включая Симферополь, наблюдаются перебои с водоснабжением из-за аварий на электросетях. "Вода Крыма" и глава республики Сергей Аксенов проинформировали о временных отключениях электричества и введении режима ЧС в регионе.

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