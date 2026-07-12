"Вода Крыма" объявила о перебоях в водоснабжении из-за аварий

В Крыму, включая Симферополь, наблюдаются перебои с водоснабжением из-за аварий на электросетях. "Вода Крыма" и глава республики Сергей Аксенов проинформировали о временных отключениях электричества и введении режима ЧС в регионе.
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