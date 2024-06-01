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Кеннеди-младший раскритиковал решение Байдена предоставить Украине оружие для нанесения ударов по России

Кеннеди-младший раскритиковал решение Байдена предоставить Украине оружие для нанесения ударов по России

Роберт Кеннеди-младший, один из участников президентской гонки в Соединенных Штатах Америки, раскритиковал нынешнего президента страны Джозефа Байдена за то, что тот позволил Украине использовать американское оружие для нападения на территорию Российской Федерации.

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