Кеннеди-младший раскритиковал решение Байдена предоставить Украине оружие для нанесения ударов по России

Роберт Кеннеди-младший, один из участников президентской гонки в Соединенных Штатах Америки, раскритиковал нынешнего президента страны Джозефа Байдена за то, что тот позволил Украине использовать американское оружие для нападения на территорию Российской Федерации.
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