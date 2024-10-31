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Александра Бортич снялась в откровенном топе без бюстгальтера

Александра Бортич снялась в откровенном топе без бюстгальтера

Российская актриса Александра Бортич снялась в откровенном виде. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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