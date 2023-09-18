Онуфриенко объяснил цели ударов по Харьковскому бронетанковому заводу

Аналитик Онуфриенко: Уничтожение Харьковского бронетанкового завода заставит ВСУ гнать технику на ремонт во Львов @ кадр из видео Tекст: Алёна Задорожная Харьковский бронетанковый завод – это огромные территории с множеством цехов и ангаров.