Зачастую заявления депутатов Госдумы вводят население страны в шоковое состояние

﻿﻿Нередко заявления депутатов Государственной Думы приводили население страны в состояние шока. И непонятно, чем вызваны те или иные идеи - нежеланием думать о последствиях заявлений или полной оторванностью от реальности? После инцидента с падением неизвестного беспилотника возле компрессорной станции в Московской области глава Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов выдвинул смелую идею о том, что российские компании могут самостоятельно закупать системы ПВО для защиты своих территорий от беспилотных летательных аппаратов.