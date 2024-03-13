В каких органах человека, кроме языка, находятся вкусовые рецепторы и зачем они нужны

Многие виды клеток в нашем организме имеют очень ограниченный перечень задач. Например, это касается фоторецепторов, которые улавливают световые волны в наших глазах, то есть они предназначены только для зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии