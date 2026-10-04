ACB. «Мурсия» встретится с «Барселоной», «Баскония» сыграет против «Жироны» и другие матчи

«Мурсия» примет «Барселону», «Баскония» встретится с «Жироной». АСВ Регулярный чемпионат Положение команд : Бреоган – 2-0, Тенерифе – 1-1, Барселона – 1-0, Бильбао – 1-0, Жирона – 1-0, Форса Льейда – 1-0, Обрадойро – 1-0, Реал – 1-0, Баскония – 1-0, Сарагоса – 1-0, Валенсия – 0-1, Мурсия – 0-1, Сан-Пабло Бургос – 0-1, Ховентуд – 0-1, Баскет Корунья – 0-1, Андорра – 0-1, Уникаха – 0-2, Манреса – 0-2.
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