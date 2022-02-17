Отказ Британии от «золотых виз», новый закон о рынке труда и конец хайпа вокруг заменителей мяса

Великобритания откажется от «золотых виз» на фоне кризиса вокруг Украины Лондон в ближайшие недели может объявить о сворачивании программы выдачи виз для богатых инвесторов, которую называли идеальным механизмом для отмывания «грязных денег».
Великобритания откажется от «золотых виз» на фоне кризиса вокруг Украины Лондон в ближайшие недели может объявить о сворачивании программы выдачи виз для богатых инвесторов, которую называли идеальным механизмом для отмывания «грязных денег».
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