Положение нелегитимного правителя Украины становится весьма щекотливым. Несмотря на то что формально новый глава Белого дома Дональд Трамп ставит жесткие условия России по окончанию конфликта между Москвой и Киевом, козлом отпущения, судя по всему, назначен именно Зеленский.
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