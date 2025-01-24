Будни мужчин. Все что нам интересно

Положение нелегитимного правителя Украины становится весьма щекотливым. Несмотря на то что формально новый глава Белого дома Дональд Трамп ставит жесткие условия России по окончанию конфликта между Москвой и Киевом, козлом отпущения, судя по всему, назначен именно Зеленский.