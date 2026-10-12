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Царьград

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В Ягринском бору нашли следы шин в охранной зоне геодезического знака

В Ягринском бору нашли следы шин в охранной зоне геодезического знака

Сотрудники Лесоохранной инспекции Северодвинска выявили в Ягринском бору следы автомобильных шин в охранной зоне геодезического знака и случай, который может повлечь административную или уголовную ответственность.

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