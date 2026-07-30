Смоляне стали сельской «Семьёй года» России

Губернатор Василий Анохин: Уже третий год подряд представители Смоленской области побеждают в этой номинации Новиковы из деревни Капыревщина Ярцевского округа Смоленской области – в числе лучших среди 11 000 семей со всей страны.
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