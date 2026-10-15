- Соболев в этом календарном году принёс «Зениту» уже одиннадцать побед - рекорд РПЛ. Тема закрыта - правильно его в своё время приобрёл петербургский клуб? - вопрос победителю Кубка России-1999 в составе «сине-бело-голубых» Константину Лепёхину.