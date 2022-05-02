Индия арестовала более $700 млн активов Xiaomi

$726 млн были конфискованы у компании Xiaomi Technology India, 2 апреля сообщает NDTV News. Индия обвинила Xiaomi Technology India в нарушении валютных законов страны и конфисковала $ 726 млн у местного подразделения производителя смартфонов.
$726 млн были конфискованы у компании Xiaomi Technology India, 2 апреля сообщает NDTV News. Индия обвинила Xiaomi Technology India в нарушении валютных законов страны и конфисковала $ 726 млн у местного подразделения производителя смартфонов.
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