Проверьте свою память.В советское время снимали фильмы, в которых школа была не просто местом действия, а настоящим отдельным миром — со своими героями, курьезами, строгими учителями и вечными школьными проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филатов призвал р...
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым