Три человека погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто в Амурской области

t.me/Госавтоинспекция Амурской области Три человека погибли и один пострадал в аварии с тремя легковушками в Магдагачинском округе Амурской области, сообщает управление Госавтоинспекции по региону в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии