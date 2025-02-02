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Три человека погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто в Амурской области

Три человека погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто в Амурской области

t.me/Госавтоинспекция Амурской области Три человека погибли и один пострадал в аварии с тремя легковушками в Магдагачинском округе Амурской области, сообщает управление Госавтоинспекции по региону в своем телеграм-канале.

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