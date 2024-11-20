ФИНАМ: ОФЗ во власти негатива

ФИНАМ: ОФЗ во власти негативаИзображениеИзображениеСектор рублевых облигаций . Фактор геополитики вернулся на повестку дня, и ОФЗ вчера активно дешевели: индекс RGBI упал ниже отметки 100 пунктов (99,36).
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