Харитонин похабирит на госбольнице: друг Голиковой идёт в Башкирию?

В Башкирии обсуждается очередная медицинская концессия, вторая сторона по которой может иметь прямое отношение к олигарху с неоднозначной репутацией Виктору Харитонину - близкому к семейству вице-премьера Татьяны Голиковой.
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